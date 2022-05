Oroscopo domani 3 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e…

Oroscopo domani 2 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, martedì 2 maggio, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 3 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, in amore la Bilancia deve avere tanta pazienza. A maggio alcune coppie dovranno verificare la tenuta del rapporto: non esagerare nel mettere in discussione tutto, se si evitano i conflitti è meglio. In questo momento per lo Scorpione è importante non abbandonare i riferimenti chiari e potenziare le relazioni d casa, di famiglia, di amore. Molto interessante il transito di Marte e Giove favorevoli: un’emozione del cuore può tornare protagonista. In queste ore Venere è tornata favorevole per il Sagittario: parlate di amore e cercate di confermare o cercare un sentimento.

Oroscopo domani 1 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario pensieroso

Per la Bilancia c’è questa ansia da superare che potrebbe essere legata anche ad alcuni progetti di lavoro che ancora non vanno in porto. Da settimana prossima Giove opposto rallenta le iniziative. Lo Scorpione non è rimasto indenne dalla tensioni degli ultimi mesi, ma avete più energie e volontà per uscirne fuori al meglio. È un periodo impegnati per chi ha delle prove da sostenere. Secondo l’oroscopo domani, in questi giorni il Sagittario è molto pensieroso e non ci sono ancora quelle sensazioni positive che saranno protagoniste dalla prossima settimana: però si inizia a intravedere una meta da raggiungere.

Oroscopo domani 1 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia è stanca e poco concentrata: meglio evitare qualsiasi tipo di stress eccessivo. L’inizio della settimana è piuttosto stancante per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma in generale le Coe vanno meglio. In questo momento il Sagittario sta cercando di liberarsi di una certa rabbia: la giornata di domani, martedì 3 maggio, sarà ancora un po’ stancante ma dalla prossima settimana recuperate slancio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA