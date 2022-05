Oroscopo domani 3 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 3 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, martedì 3 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro deve sfruttare Giove favorevole, iniziare a veder da che parte sta andando il suo cuore. Sulle relazioni siete molto esigenti: il mese di maggio selezionerà con molta accuratezza le situazioni buone da quelle che non valgono. Il Leone gode l’effetto di Venere, passionale e importante che potrebbe farti tornare ad amare come un tempo. Chi ha una coppia forte la potenzia, chi è rimasto deluso dall’amore inizia a guarda il futuro in modo diverso. La Vergine deve fare attenzione in amore: anche se avete la persone migliore al mondo al fianco, da qualche tempo siete sempre distratti.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro insoddisfatto

È un periodo in cui nell’ambito del lavoro il Cancro non è del tutto contento: potresti sentire meno motivazione, essere un po’ nervoso perché non tutto quello che chiedi arriva. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Leone si apre una stagione di vittorie o rivincite, ma sarà anche una settimana a metà tra soddisfazione e noia. La Vergine prima di fare scelte deve riflettere con attenzione, ricordate che se cercate una soluzione a qualche problema il periodo dopo il 10 maggio sarà ottimo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il punto debole del Cancro è lo stomaco: attenzione all’alimentazione, dovete evitare cibi pesanti. Per il Leone potrebbe nascere qualcuno problema: dovreste occuparsi di più del proprio benessere psico-fisico. La Vergine è ancora un po’ sotto stress: la vostra forma fisica non è molto tonica. Ricordate che maggio e giugno saranno mesi utili per rilassarsi un po’.

