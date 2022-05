Oroscopo domani 3 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 3 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 3 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno devono riflettere bene prima di fare scelte avventare in amore: questo non è il momento ideale per buttare tutto all’aria o fare salti nel buio. Allontanatevi da chi tende a scoraggiarvi. Secondo l’oroscopo domani, Venere è tornata favorevole per l’Acquario: quindi chi vuole cercare un amore anche trasgressivo o particolare potrà darsi da fare. La giornata di domani, martedì 3 maggio, potrebbe rivelare qualche criticità per i Pesci: sarete molto critici con chi vi è vicino, a partire dal partner. Novità per le coppie ma anche per chi vuole innamorarsi.

Oroscopo domani, lavoro: Acquario poco concentrato

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Capricorno ha qualche giorno per prendere respiro e pensare bene a quello che vuole fare. Puoi comunque programmare in vista di un futuro sereno. La vita professionale sta cambiando. Per l’Acquario il periodo attuale è importante perché c’è una maggiore visibilità e voglia di cambiare. Avete addosso una sorte di ansia che vi rende meno concentrati del solito. In questo periodo per i Pesci sarà difficile restare con le mani in mano. Nei prossimi giorni verificherete che gli sforzi atti nel corso delle ultime settimane non sono stati vani.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, ci sarà un po’ di tensione a inizio settimana per i nati sotto il segno del Capricorno: stanchezza ai piedi e alle caviglie. Cercate di essere più rispettosi delle esigenze del vostro fisico. Per l’Acquario è meglio non forzare troppo il fisico: siete un po’ sottotono e mancate di energia. Testa e collo sono i punti deboli. I Pesci recupereranno ma al momento vi sentite ancora molto stanchi, soprattutto nelle giornate di inizio settimana.











