Oroscopo domani 3 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il mese di marzo è appena iniziato e tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso il sito di “Astri.acotel.it”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 3 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con pianteti avversi che porteranno qualche problema in diversi ambiti. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

In amore febbraio è stato un mese da dimenticare per i nati sotto il segno del Leone, marzo porterà qualche risoluzione per i i problemi di coppia. Il segno zodiacale della Vergine è certamente più forte ma qualcuno che sta attentando alla vostra tranquillità, soprattutto per quanto riguarda la sfera degli affetti e dei sentimenti. In amore, negli ultimi tre mesi, i nati sotto il segno della Bilancia hanno dovuto affrontare uno scoglio o superare un fastidio. Grazie a Venere in ottimo aspetto, continua una fase promettente in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione: la seconda metà di marzo sarà intrigante, soprattutto per i single.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario/ Le previsioni

Oroscopo domani, lavoro: Leone pronto a mettersi alla prova

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, sono sempre pronti a mettersi alla prova, anche in ambito professionale. La Vergine deve prestare attenzione sul lavoro, perché potrebbero tornare delle discussioni per delle frasi che avete detto o scritto. Il peggio è passato per i nati sotto il segno della Bilancia: i compromessi che avete dovuto accettare sul lavoro porteranno dei frutti. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni arriveranno delle risposte per lo Scorpione. Ricordate che con Giove e Saturno contrari non dovete aspettarvi molto.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: tanta stanchezza già dal mattino, visto che vi ritrovate fare più cose di quelle che avevate previsto. Giornate positive per la Vergine, ma attenzione a non esagerare: il cambio di stagione affatica tutti. Le prime giornate di marzo per i nati sotto il segno della Bilancia sono favorevoli per ogni tipo di impresa, anche sportiva. Settimana buona anche per lo Scorpione: tenete a distanza le persone che non vi lasciano tranquilli e salvaguardate i vostri nervi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA