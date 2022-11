Oroscopo domani 3 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, giovedì 3 novembre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete in questi giorni devono essere pazienti in amore, soprattutto nei rapporti con Capricorno e Bilancia: meglio non tirare troppo la corda. Molto importante trovare amicizie serene. L’amore tornerà protagonista o più facilmente gestibile nella seconda parte del mese di novembre.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? L’amore deve essere vissuto senza troppe preoccupazioni. Le coppie che si vogliono bene di recente hanno discusso per motivi banali oppure c’è una sorta di tensione legata al quotidiano che si scarica sul rapporto.

Amore, il punto sui Gemelli

I sentimenti dei Gemelli non conoscono sosta: se una storia è un pochino in crisi o qualcosa non torna sarà importante mettere tutto in chiaro entro il 16 novembre. Nel corso degli ultimi giorni un tuo gesto o una parola di troppo potrebbero aver creato scompiglio.

Amore, il punto sul Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Cancro è arrivato il momento di parlare: queste giornate hanno delle belle complicità astrali, quella della Luna, Mercurio, Giove e Venere. Le storie che nascono in questi giorni sono importanti. Discussioni con il partner nel fine settimana.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, tanti impegni poco tempo

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno affrontando diversi problemi contemporaneamente. Se qualcuno vi stuzzica, domani reagirete in maniera molto dura: la vostra pazienza nella giornata di giovedì 3 novembre non sarà infinita.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro ci sono problemi o difficoltà negli accordi. Fino al 16 novembre ci vuole attenzione, alcune questioni di livello pratico andranno affrontate con molta risolutezza. Attenzione alle spese. Questi giorni permettono una visione più ampia della situazione e consentono anche di trovare delle soluzioni.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Il segno dei Gemelli devono essere prudenti, soprattutto nelle questioni di carattere legale, fino al 20 dicembre. Vorreste tutto subito, ma in questo periodo le cose vanno prese con molta calma. Marte nel segno rivela una bella capacità di azione, ma anche tanta agitazione.

Lavoro, il punto sul Cancro

Se c’è stato un problema di lavoro per i nati sotto il segno del Cancro adesso ci saranno miglioramenti. Si vorrebbe ottenere di più ma per motivi vari non si può. Ma avete imboccato una strada risolutiva per problematiche legate al passato. Entro metà novembre arriverà un bel risultato e per molti anche un premio meritato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? Questo è un cielo di recupero, anche se ci sono ancora delle tensioni da limitare. La giornata di domani, giovedì 3 novembre, sarà convulsa, stressante e nervosa. La Luna sarà nel vostro segno sabato e domenica.

Salute, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro la giornata di domani, giovedì 3 novembre, funziona meglio rispetto all’inizio della settimana in cui eravate molto stressati e nervosi. La situazione astrologica resta ancora un po’ complicata.

Salute, il punto sui Gemelli

La giornata di domani, giovedì 3 novembre, sarà un po’ sottotono per il segno dei Gemelli: la Luna assieme a Giove contrario non è il massimo. Sentirete il bisogno di riflettere su quello che dovrete fare nelle prossime settimane. Tanta stanchezza, fate le cose con calma.

Salute, il punto sul Cancro

La prima parte di ottobre è stata pesante, anche dal punto di vista fisico, per i nati sotto il segno del Cancro e c’è chi si sta curando per cercare di stare meglio. È un momento di tensione ma rispetto all’estate avete fatto molti passi in avanti.











