Oroscopo domani 3 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, giovedì 3 novembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone che vogliono recuperare in amore devono puntare sulle giornate di sabato e domenica. La seconda parte di novembre sarà ancora più complice. Ci sono delle piccole tensioni in amore, soprattutto per chi ha conosciuto da poco una persona. Altri potrebbero vivere qualche fastidio fisico che blocca anche le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre - 4 novembre 2022/ Previsioni per Acquario…

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, giovedì 3 novembre, i nati sotto il segno della Vergine vivranno uno stato di agitazione che sarà meglio tenere sotto controllo. In amore per fortuna il fine settimana sarà migliore.

Amore, il punto sulla Bilancia

In questo periodo per i nati sotto il segno della Bilancia non si può parlare di un amore travolgente, chi ha una grande passione non sente di essere ricambiato a dovere. Se c’è una discussione da affrontare in famiglia, giovedì e venerdì sono le giornate migliori. Attenzione a un ex: tutto quello che non è stato chiarito tra metà maggio e settembre è ancora fonte di stress.

Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Tra domani, giovedì 3 novembre, e venerdì i sentimenti possono riprendere quota. Facile ritrovarsi innamorati di una persona, meglio amare che vi ricambia. Venere nel segno risveglia le passioni. Alti e bassi con Leone e Acquario.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, attenzione alle spese

A inizio settimana il segno del Leone ha dovuto affrontare una certa agitazione che potrebbe aver compromesso i vostri risultati. Da domani, giovedì 3 novembre, un risveglio fortunato, grande capacità di convincere gli altri e la possibilità di avvicinare una persona che conta o di farsi avanti per realizzare un progetto importante.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Alcuni nodi vengono al pettine per i nati sotto il segno della Vergine. Se una persona vi infastidisce o qualcuno cerca di limitare il vostro raggio di azione potrebbe saltare anche il vostro self control. Cercate di affrontare tutto con razionalità, ma non sempre è possibile.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Questo non è un periodo ricco di stimoli per i nati sotto il segno della Bilancia. Il fatto di non avere più Giove contrario per qualche settimana rappresenta un elemento di forza da sfruttare, per trovare delle soluzioni per andare avanti al meglio.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il nati sotto il segno dello Scorpione hanno voglia di mettersi in evidenza e sono pronti a fare qualcosa di più. Se dovete fare valere le vostre idee evitate di arrabbiarvi, rischiate di passare dalla parte del torto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone si lasciano alle spalle un inizio di settimana pesante, soprattutto le giornate di martedì e mercoledì. Se nelle ultime 48 ore avete vissuto momenti di disagio, ora è il momento di fare tutto con calma, di recuperare tranquillità e di pensare al fine settimana con ottimismo.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno i nervi tesi e possono arrabbiarsi facilmente: quando vi innervosite e sentite che qualcosa non va inevitabilmente state male. Gli sfoghi non vi aiutano a stare meglio, anzi…

Salute, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno a che fare con qualche conflitto planetario che provoca fastidi allo stomaco e qualche problema legato all’agitazione. Prudenza nel fine settimana. Vivete le cose in maniera troppo impulsiva, meglio cercare di calmare il vostro animo.

Salute, il punto sullo Scorpione

Tra giovedì e venerdì nasce una bella intuizione per i nati sotto il segno dello Scorpione. Sfruttate queste 48 ore in maniera attiva: limitate gli stati d’animo aggressivi e cercate di evitare complicazioni interiori. Non sprecate queste buone stelle!











© RIPRODUZIONE RISERVATA