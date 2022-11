Oroscopo domani 3 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 3 novembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Una piccola ansia riguarda i rapporti tra genitori e figli. Se nelle prossime 48 scappa una parola di troppo attenzione a non esagerare ancora di più. Sabato e domenica saranno giornate migliori.

Oroscopo domani 3 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Amore, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno che vivono un momento difficile in amore possono sfruttare le prossime 48 ore per parlare: anticipate i tempi perché sabato e domenica saranno giornate più difficili. Abbiamo un oroscopo faticoso ma che porta soddisfazioni a primavera 2023.

Amore, il punto sull’Acquario

Negli ultimi tempi i nati sotto il segno dell’Acquario che vivono un rapporto di coppia hanno avuto meno tempo per stare insieme al partner, piano piano si potrà risolvere una complicazione. Dal 16 novembre tante difficoltà saranno superate.

Oroscopo domani 1 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci le prossime 48 ore invitano a riscoprire l’amore. Se ci sono stati problemi torna più volontà e capacità di emozionarsi, più voglia di lasciarsi coinvolgere da un sentimento. La visione del futuro anche per quanto riguarda l’amore è più chiara.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario aiutato da Giove

Sul lavoro il segno del Sagittario dovrà affrontare piccole discussioni, nulla di grave ma meglio sanarle il prima possibile. Nella seconda parte del mese di novembre molti pianeti veloci entreranno nel segno e dal 2023 ci sarà un oroscopo importante.

Lavoro, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno che hanno un progetto entro la primavera del prossimo anno potranno realizzarlo, ma potreste anche cambiare staff o gruppo di lavoro. Dovete fare delle scelte perché un incarico sarà variato. Vi state impegnando per ottenere qualcosa di più.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Se il segno dell’Acquario non è soddisfatto del proprio lavoro, ma non può cambiarlo, deve cercare nuovi stimoli per rinnovarlo. Non vi piace seguire la massa, questa è la strada giusta che porta verso il successo.

Lavoro, il punto sui Pesci

Domani, giovedì 3 novembre, sarà una giornata ricca di intuizioni per il segno dei Pesci. Questi giorni possono dare una visione del futuro migliore e ti sentirai pronto all’azione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il cielo invita i nati sotto il segno del Sagittario a un minino di prudenza nelle prossime 48 ore soprattutto a livello fisico: avete tante cose da fare, ma poca energia, come se vi sentiste già stanchi dal mattino. C’è un problema fisico che non riuscite a superare.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno risentono delle opposizioni planetarie. Sia in amore che sul lavoro vi trovare davanti a delle scelte che generano in voi molto stress.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario hanno fatto fatica a tenere sotto controllo le tensioni tra lunedì e mercoledì: domani, giovedì 3 novembre, cercate di non complicarvi la vita pensando solo a quello che non va. Siate ottimisti e pensate solo a quello che va.

Salute, il punto sui Pesci

Il segno dei Pesci è molto generoso e dà molto agli altri, soprattutto quando stanno male, ma ora è il momento di tenere un po’ di energie per te stesso e sfruttare queste due giornate con la Luna che entra nel segno. Ciò sarà utile per capire quali vie seguire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA