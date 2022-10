Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e…

Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani lunedì 3 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Soddisfazioni in amore in arrivo per il Leone. É un periodo bivalente quello che state vivendo grazie alle influenze di Giove: da una parte le soddisfazioni in amore, dato che questo cielo vi permette di vivere relazioni importanti, e dall’altra blocchi, rallentamenti o riflessioni che riguardano il lavoro. Oggi potresti arrabbiarti o infastidirti per piccole battute d’arresto non importanti all’interno dell’ambiente familiare o con i tuoi cari ed è che già al mattino potresti svegliarti un po’ arrabbiato o intollerante senza sapere bene il perché. Ma già nel pomeriggio o verso la fine della giornata vi sentirete meglio e più affettuosi.

Amore, il punto sulla Vergine

Giornata felice in amore per la Vergine. Le stelle ti dicono che un giorno molto felice ti aspetta oggi, con ragione o anche senza di essa, perché molte volte le ragioni specifiche non contano ma ciò che viene da dentro il cuore. A trainarvi e darvi coraggio sono i sentimenti, ottobre sarà il mese dei grandi riscontri in ambito sentimentale. Per Bilancia ci sarà un recupero in amore. Il mese di ottobre garantirà un buon recupero dal punto di vista delle relazioni anche se alcune coppie separate potrebbero discutere per beni materiali, servirà arrivare a un compromesso.

Amore, il punto sullo Scorpione

Grande giorno per lo Scorpione. State attenti ai rapporti con Leone, Vergine e Pesci, segni con i quali potrebbe nascere qualche turbamento, ma puntate forte sull’amore perché ottobre e novembre regaleranno grandi soddisfazioni.

Oroscopo domani, lavoro: quali prospettive per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Rallentamenti sul lavoro per il Leone. I nati sotto il segno del Leone odiano ammettere di aver commesso un errore, o di aver sottovalutato un avversario, ma ci sono momenti in cui va dato atto agli altri di ciò che di buono hanno fatto. Non demoralizzatevi comunque, ci sono ancora molte sfide aperte da giocare e vincere.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Confusione per la Vergine. Siete un po’ pensierosi: probabilmente state facendo troppe cose o vi state occupando di troppi problemi contemporaneamente, il che provoca una gran confusione e minor libertà di movimento. Qualcuno si sta chiedendo “chi me l’ha fatto fare” ad accettare un certo incarico (o più di uno), tutto ciò servirà da lezione per il futuro. Marte contrario parla proprio di una situazione psicofisica da tenere sotto controllo, in alcune giornate potreste perdere le staffe e ciò non deve accadere.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia avrà una giornata faticosa sul lavoro. La Luna contraria rende questa giornata faticosa ma non improduttiva, ci vorrà cautela soprattutto al mattino però il vostro grande coraggio sarà provvidenziale. Avete lottato molto per mantenere un equilibrio, qualcuno ha proprio seguito cure o un percorso specifico prima di trovare una buona stabilità.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Recupero in vista per lo Scorpione. Vi state riprendendo fisicamente, le fatiche dell’ultimo periodo sono state quasi tutte assorbite e ora potete respirare un po’! C’è comunque ancora dello stress da gestire e state pensando ad una richiesta da fare che vi rende nervosi e agitati.











