Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Sagittario, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 3 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di domani, lunedì 3 ottobre? Chi tra gli ultimi quattro segni avrà una giornata spensierata e ricca di sorprese sentimentali e lavorative? A svelare tutto non può che essere Paolo Fox che, puntualmente, attraverso l’App Astri e il settimanale Di Più Tv, svela come sarà la prima domenica di ottobre per i segni suddetti. Come sarà l’oroscopo nella giornata di domani?

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno del Sagittario, si prospetta un periodo favorevole in amore. Settembre è stato un mese pesante per i rapporti ma ora va molto meglio e si potrà finalmente ripartire alla grande. Chi vuole recuperare avrà quattro settimane di tempo per muoversi e capire cosa fare. Attraverserai giorni di grande sensibilità, questo stato ti farà sentire molto dipendente dal tuo amante o dalla tua famiglia. Cerca supporto da loro.

Amore, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno si prospetta una giornata favorevole sotto ogni punto di vista. Ricorda che qualche giorno fa hai avuto un colloquio molto importante con il tuo partner.

Amore, il punto sull’Acquario

Belle sorprese per l’Acquario. Il mese di ottobre potrebbe portare belle sorprese riguardo l’amore, le conoscenze e le amicizie: non chiudetevi in casa e dedicatevi alle attività con gli altri, la vostra proverbiale generosità vi porterà anche ad ascoltare una persona e darle una mano se ha qualche problema. Periodo di riconciliazione per le coppie in cui c’è stata un po’ di maretta, da qui potrebbero essere rilanciati grandi progetti per il futuro.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci vivono un momento di confusione in amore. Ora c’è ancora da fare i conti con tensioni non del tutto superate, qualcuno sta anche decidendo se perdonare o meno una persona che ha commesso un brutto errore. In generale urge una riflessione e una rielaborazione di eventi e progetti per capire in che direzione andare e cosa migliorare.

Oroscopo domani, lavoro: progetti da concretizzare per il Sagittario

Novità sul lavoro per il Sagittario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, State vivendo un momento di profonda revisione della vostra vita: alcuni percorsi sono giunti al termine ed è tempo di fare cose nuove, Giove favorevole vi aiuterà a trovare le porte giuste da aprire. I più avventurosi potrebbero amare questo vivere alla giornata” e sono pronti ad essere stupiti dalla vita. A causa del tuo lavoro eccessivo e della mancanza di riposo, potresti sviluppare alcuni problemi di salute dovuti allo stress. Cerca di diminuire le tue responsabilità.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Impegni importanti per il Capricorno. Siete pieni di impegni ora ma la Luna, in buona posizione rispetto a questo segno, vi aiuterà a mantenere tranquillità, logica e fermezza: odiate fare le cose di corsa quindi cercate sempre di trovare il modo di agire al vostro ritmo, senza scapicollarvi, circondandovi di persone chiare e leali. Ok essere forti e tenaci ma cercate di essere più flessibili e non così tanto rigorosi nei giudizi, qualcuno potrebbe prenderla male. Chi ha iniziato un percorso nuovo troverà stabilità in primavera ma prima dovrà tener testa a qualche ostacolo da superare.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario sembra più calmo sul posto di lavoro. Evita discussioni e confronti con i tuoi colleghi, sii una persona più responsabile nella tua posizione.

Lavoro, il punto sui Pesci

Il 2023 sarà un anno di rilancio per i Pesci. Tieni d’occhio i contratti che firmi, se stai per fare affari importanti. Devi valutare ciascuna delle conseguenze. Evita di parlare con persone intriganti, in malafede o invidiose. Quell’energia negativa è molto tossica per te.











