Oroscopo domani 3 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 3 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox torna con le previsioni per l’oroscopo domani, sabato 3 settembre. Attraverso la sua app Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento del cielo per tutti i segni zodiacali. quest’articolo, in particolare, è dedicato alle previsioni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli. Come sarà il sabato dei segni suddetti? Chi vivrà un weekend all’insegna del relax e del divertimento in vista delle vere vacanze estive?

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli, in amore, lavoro e salute per capire chi potrà contare su un cielo sereno e privo di nubi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Luna favorevole, Venere interessante e Giove ancora forte: un cielo importante per l’Ariete! Questo mese di settembre sarà molto utile per i sentimenti.

Amore, il punto sul Toro

I nati del Toro devono recuperare un po’ di serenità visto che agosto con Venere contro è stato un mese di revisione di alcuni rapporti. Da settembre Venere torna favorevole.

Amore, il punto sul Gemelli

Come procede l’amore per il segno dei Gemelli? Se ci sono situazioni che non vanno la nuova spinta di Venere porterà a parlare chiaro. Non restate in silenzio!

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione ai soldi

Novità sul lavoro con la conclusione di un affare per l’Ariete. C’è solo un problema: attenzione ai soldi, potrebbe esserci qualche danno o riparazione da pagare.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro vivono un momento molto produttivo per quanto riguarda la produzione. Ma dovrete affrontare persone intolleranti o situazioni spinose.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Il cielo professionale dei Gemelli è molto dinamico. È un periodo positivo che esalta le vostre qualità e vi riconcilia con il mondo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno una carica dentro che non hanno mai provato prima. Parecchi mesi di fermo hanno determinato una grande rabbia che adesso si esprime in potenza e desiderio di cambiare in positivo.

Salute, il punto sul Toro

Dopo due giornate pesanti come giovedì e venerdì, il Toro deve solo pensare a mantenere la calma. Non sarà sempre facile dato l’eccesso di stimoli che vi circondano.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono un pochino agitati. La Luna è opposta: occorre molta pazienza e aspettare tempi migliori.











