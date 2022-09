Oroscopo domani 3 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 3 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 3 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per la Bilancia? Coloro che hanno bisogno di parlare di cose importanti, farebbero meglio a dire tutto subito. C’è una buona notizia: Venere entro due mesi sarà nel segno.

Amore, il punto sullo Scorpione

Tra poche ore Venere non sarà più in opposizione per il segno dello Scorpione. Questo sicuramente è un fattore positivo, soprattutto per le storie complicate o per quelle un po’ incerte.

Amore, il punto sul Sagittario

La Luna attraversa il segno zodiacale del Sagittario e questo è un indizio di forza. Le relazioni sono al centro dell’attenzione: è possibile fare qualche nuovo incontro oppure qualche nuova amicizia.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia in recupero

I nati sotto il segno della Bilancia sabato e domenica hanno la possibilità di recuperare, anche se rimane un po’ di ansia per qualcosa che è successo tra maggio e luglio che ha cambiato un po’ le carte in tavola.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione da lunedì c’è la possibilità di iniziare nuovi percorsi e collaborazioni. In questa fase avete bisogno di fare chiarezza.

Lavoro, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero ottenere grandi risultati ma c’è sempre qualcuno che vi impedisce di realizzare i vostri obiettivi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia hanno affrontato numerose preoccupazioni che li hanno messo a dura prova dal punto di vista psicofisico. Ora staranno meglio.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione deve approfittare del fine settimana per riposare in vista degli impegni della prossima settimana.

Salute, il punto sul Sagittario

In questa fase il Sagittario è condizionato dal suo passato familiare e sentimentale. Liberatevi dai vostri fantasmi per vivere a meglio il presente.











