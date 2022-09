Oroscopo domani 3 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 3 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 3 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Cancro: se c’è qualcosa da dire, da esprimere meglio farlo sabato. Con settembre Venere è tornata favorevole e quando l’oroscopo è positivo si può guardare al futuro con maggiore soddisfazione.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amor per il Leone? Gli incontri che si possono fare nelle prossime 48 ore sono interessanti perché la Luna risveglia il desiderio di amare.

Amore, il punto sulla Vergine

Nelle prossime 24 ore i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di superare alcune piccole difficoltà, ma ve ne prenderete cura a partire dalla settimana prossima.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, evitate di essere troppo drastici

Il momento regala una forte spinta all’ambizione del Cancro. Meglio comunque evitare le prese di posizione troppo drastiche.

Lavoro, il punto sul Leone

Fine settimana da giocare al meglio per il Leone perché ci sarà una bella Luna e un ottimo Giove. Questo è un anno di grandi scelte.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per la Vergine, nelle giornate di sabato e domenica, viene meno la voglia di fare, quindi non bvi andrà di prendere troppi impegni e vivrai un weekend un po’ apatico.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In questo periodo il Cancro è meno debole e ha una buona prontezza di riflessi. Le uniche tensioni sono per Marte nel segno.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone può sfruttare al meglio il weekend per recuperare energie, anche perché sabato e domenica la Luna e Giove saranno favorevoli.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati Vergine c’è un po’ di noia in arrivo in questo weekend. Stai per riprendere il lavoro e quindi non hai più la possibilità di rilassarti, ma devi rimetterti in gioco.

