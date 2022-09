Oroscopo domani 3 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 3 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 3 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Dalla prossima settimana Venere inizia un transito importante per il Capricorno: potete mettere nuovamente in gioco le vostre emozioni. Si possono fare incontri speciali.

Amore, il punto sull’Acquario

Molti Acquario hanno vissuto un agosto un po’ strano per i sentimenti, soprattutto coloro che stanno vivendo una storia incerta. Quasi tutti adesso stanno cercando un po’ di serenità

Amore, il punto sui Pesci

Come procede l’amore per il segno dei Pesci? Chi ha una crisi d’amore in corso deve stare un pochino attento, da questo fine settimana potrebbe nascere una sorta di distacco emotivo o di riflessione profonda.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno pieno di speranza

Le stelle sono dalla parte del Capricorno, dentro di voi sta rinascendo una bella speranza in vista del futuro. Restate guardinghi, non sapete se fidarvi o no di certe persone da cui potrebbe dipendere il vostro successo.

Lavoro, il punto sull’Acquario

A settembre l’Acquario si potrà dedicare con maggiore attenzione alle questioni di lavoro. Nel corso delle prossime settimane sarete impegnati su più fronti.

Lavoro, il punto sui Pesci

In ambito lavorativo i Pesci devono stare attenti a non esagerare con le polemiche. Scegliete con cura i vostri collaboratori.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno non riescono a lasciarsi alle spalle stress e stanchezza, prendetevi cura del vostro fisico e non sottovalutate i segnali che vi manda.

Salute, il punto sull’Acquario

In questo fine settimana l’Acquario riuscirà ad allontanare la tensione nervosa caricata nelle giornate di giovedì e venerdì. Questo anche grazie alla Luna che torna favorevole.

Salute, il punto sui Pesci

Tra i nati sotto il segno dei Pesci c’è chi vive una condizione di disagio e chi invece è vittima dell’agitazione. Cercate di rilassarvi lontano dalle preoccupazioni.











