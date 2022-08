Oroscopo domani 30 agosto 2022 Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario: le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata del 30 agosto per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia, la Luna entra nel tuo segno, è un buon giorno per l’amore. Grazie alla Luna nel segno e a Mercurio in ottimo aspetto a Marte, ci sarà modo di sbloccare tutte quelle situazioni che ultimamente vi hanno causato dei problemi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Venere in aspetto negativo per lo Scorpione. Secondo l’Oroscopo del Giorno, avrete ancora per qualche giorno Venere in aspetto negativo, ma a settembre le cose cambieranno radicalmente e riuscirete finalmente a vivere l’amore con più armonia. L’amore non è competizione, dovresti metterti in discussione qualche volta, oggi è il giorno giusto.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario, Giove è in aspetto positivo. Liete conferme in amore. E’ difficile in questo periodo non andare d’accordo con il proprio partner. Le coppie che vogliono fare un passo importante, come una convivenza o le nozze, potranno finalmente vedere coronato il proprio sogno. Finalmente avete la percezione di avere al vostro fianco un partner che è anche complice dei vostri progetti e delle vostre aspirazioni.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, Scorpione e Sagittario: quali prospettive?

La Bilancia proviene da un periodo in cui i grattacapi sul lavoro sono stati tanti. Grazie alla Luna nel segno e a Mercurio in ottimo aspetto a Marte, ci sarà modo di sbloccare tutte quelle situazioni che ultimamente vi hanno causato dei problemi. Chi inizia a studiare o a lavorare adesso ad un progetto interessante, dovrà avere pazienza. I frutti del proprio lavoro si vedranno solo sul lungo periodo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione dovrà tentare una mediazione sul lavoro. A volte utilizzate una strategia provocatoria solo per proteggervi dagli attacchi provenienti dall’ambiente esterne, finendo per attaccare prima di essere attaccati. Quando volete approcciare ad una persona, tendete ad attaccarla per attirarne l’attenzione. Così facendo, rischiate di allontanarla e di non fare i vostri interessi. In questi giorni sarete costretti a dover cercare una mediazione per risolvere un problema.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Proposta allettante per il Sagittario. Dal punto di vista lavorativo, queste stelle aiutano coloro che fanno un lavoro creativo o che lavorano grazie alla pubblicità. Chi ama riscuotere consensi, potrà ottenere qualcosa in più, magari una proposta allettante che non si aspettavano di ricevere.

