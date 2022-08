Oroscopo domani 30 agosto 2022 Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine: le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata del 30 agosto per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo complicato per il Cancro. Se stai vivendo due storie fai attenzione alle difficoltà che questo potrebbe comportare.

Amore, il punto sul Leone

Nuovi incontri per il Leone. Per i nati sotto questo segno potrebbe fare capolino un nuovo amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, o nei giorni seguenti, Giove in Ariete potrebbe regalarti qualcosa di bello, una ricompensa, una rivincita personale. Questo periodo favorisce anche i sentimenti. I Leone che in passato si non sentiti messi da parte nel lavoro avranno molto presto una bella soddisfazione. Non scordare che Venere sarà nel tuo segno fino al 4 settembre.

Amore, il punto sulla Vergine

La Vergine ha finito per trascurare l’amore. Forse state pensando troppo alle questioni materiali, finendo per trascurare gli affetti più cari. E’ un errore che tendete a commettere fin troppo spesso. Dal 5 settembre Venere inizierà un transito molto suggestivo, soprattutto per la vostra vita professionale. Esci e vai nei posti giusti questa sera, potresti incontrare qualcuno di interessante. Domani comincerà il conto alla rovescia: il 5 settembre Venere approderà nel tuo segno. La stagione del tuo compleanno sarà importante, ti permetterà di risolvere del tutto molte tensioni diverse.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, Leone e Vergine: quali prospettive?

Il Cancro inizierà ad accusare molta stanchezza. Le responsabilità pesano parecchio e quindi non saranno pochi coloro che si troveranno a dover affrontare dei problemi. Possibili discussioni con un socio o un collaboratore. Chi deve ricostruire un gruppo, adesso si trova in imbarazzo, anche perché ha perso dei riferimenti negli ultimi mesi. Non è stato per nulla semplice superare ostacoli e rallentamenti.

Lavoro, il punto sul Leone

Periodo frenetico sul lavoro per il Leone. Il vero nodo da risolvere sta nel fatto che spesso tendete a voler fare tutto da soli, stressandovi oltremodo. A volte bisogna avere l’umiltà di ammettere di aver bisogno dell’aiuto degli altri, anche se vorreste prendervi tutti i meriti dei risultati che conseguite. Ci sarà qualche accordo da rivedere o una nuova collaborazione da iniziare. A settembre si apriranno nuovi percorsi e nuove chance per migliorare la vostra situazione economica e lavorativa.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Nuovi percorsi lavorativi per la Vergine. Non precludetevi nulla e non ponetevi limiti. La vostra creatività sarà un ottimo mezzo per raggiungere il successo, anche se dovete capire che non si vive di solo lavoro.











