Oroscopo domani 30 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata del 30 agosto per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Ritorno di fiamma per il Capricorno. Una persona del passato potrebbe tornare da te e dovrai decidere se volerla far entrare nella tua vita di nuovo. Settembre sarà un mese promettente dal punto di vista sentimentale.

Amore, il punto sull’Acquario

Venere in opposizione per Acquario. In questo periodo non riuscite a gestire le emozioni. Non è facile per voi controllare la rabbia che provate verso quelle persone che cercando di ostacolare i vostri piani o di limitarvi. Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani purtroppo Venere sarà ancora in opposizione. Il mese di agosto ti ha causato piccole o grandi tensioni in amore, anche se non per forza problemi seri. I single non hanno trovato una grande passione. Oltretutto negli tempi sei talmente assorbito dal lavoro che hi messo un po’ da parte la tua vita sentimentale. Attenzione ai silenzi nel rapporto di coppia.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci dovranno riuscire a gestire i sentimenti con prudenza. Secondo l’Oroscopo del Giorno, per riuscire a dare il massimo nel lavoro, avete bisogno di un certo equilibrio anche nella vita sentimentale. Cercate dunque di essere complici del vostro partner e di vivere in armonia il rapporto di coppia, senza esasperare i toni e senza alimentare sterili polemiche. Spesso i nati sotto il segno dei Pesci tendono a costruire più storie sentimentali per allontanare la solitudine, col rischio di venire scoperti. Dopo il 5 settembre crescerà la vostra insofferenza, soprattutto se avete al vostro fianco un partner che non vi capisce.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, Aquario e Pesci: quali prospettive?

Discussione sul lavoro con un collega per il Capricorno. Ricordati bene che la calma è la virtù dei forti. Per portare avanti tutto quello che vi serve, ci vorrà una grande forza e una grande tempra. E’ anche vero che spesso vi trovate ad avere a che fare con persone che cercano di frenare le vostre iniziative o che vi mettono i bastoni tra le ruote per il semplice gusto di farlo. Ecco il motivo per cui, molto spesso, finite per entrare in competizione con gli altri. In tanti casi non si tratta di una competizione sana, ma di una vera e propria prova muscolare che non porta da nessuna parte e che fiacca le vostre energie. Il consiglio delle stelle è quello di farvi scivolare addosso le critiche e proseguire per la vostra strada.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Ripresa per l’Acquario. Gli ultimi mesi sono stati molto caotici per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’estate ha portato un po’ di scompiglio nella vostra vita, anche perché qualcuno ha provato a frenare le vostre ambizioni o a circoscrivere il vostro raggio d’azione. Voi non amate seguire la massa, ma volete creare voi la tendenza.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giornata agitata per i Pesci che non sanno cosa fare nei prossimi mesi. Questa apprensione sarà doppia nei Pesci che hanno più progetti in ballo o che hanno ricevuto un “no” a una loro richiesta. A lavoro non discutere con i clienti, cerca di comprendere e trovare una soluzione.

