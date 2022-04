Oroscopo domani 30 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 30 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox? Ecco i consigli dell’astrologo che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di sabato 30 aprile. Chi tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli riuscirà ad avere una giornata tranquilla e felice grazie alle stelle in posizione favorevole e chi dovrà affrontare qualche problema in più o aspettare qualche giorno per intraprendere nuove strade e nuovi progetti? Ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Presto Venere sarà nel segno dell’Ariete: anche i rapporti più complessi possono essere affrontati in questo momento. Nuovi amori da caldeggiare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il fine settimana promette bene per i nati sotto il segno del Toro: i rapporti sentimentali che nascono in questo momento sono ancora più interessanti. Nuovi amore favoriti tra maggio e giugno. I Gemelli devono ritagliare un po’ di spazio per l’amore: anche le piccole incomprensioni potrebbero prendere una piega sbagliata, meglio chiarire subito.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro: Toro determinato e forte

Per il segno dell’Ariete si apre un momento importante, ancora di più dal 10 maggio. Più andiamo avanti con queste stelle e più ci sarà vigore, coraggio, forza per risolvere problemi, per portare avanti un progetto e con Mercurio favorevole si può anche vivere una stagione di rinnovamento che riguarda il lavoro. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, il segno del Toro in questo fine settimana sarà molto determinato e forte: in questo periodo dovete capire cosa è buono e cosa è cattivo per voi. Mercurio è entrato nel segno dei Gemelli: dopo la prima settimana di Maggio iniziano le risposte.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

In questo periodo l’Ariete è molto stanco e non riesce a tenere tutto sotto controllo: cercate di riposare nel fine settimana. Buone giornate nel fine settimana per i nati sotto il segno del Toro: cercate comunque di muovervi, tra ginnastica e passeggiate. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà un fine settimana di recupero per i Gemelli: evitate qualsiasi tipo di esagerazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA