Oroscopo domani 30 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 30 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, sabato 30 aprile 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, se la Bilancia ha dei discorsi in sospeso in amore è meglio chiarirli al più presto. Se invece avete già cambiato vita, il più è stato fatto. Lo Scorpione tende a riflettere un po’ troppo: bisognerebbe prendere la vita per come viene. In questi giorni la Luna storta potrebbe limitare un po’ il vostro entusiasmo nei rapporti interpersonali. Le emozioni del cuore sono importanti per il Sagittario: dopo la prima settimana di maggio, ci saranno delle novità che riguardano la vostra vita.

Oroscopo domani, lavoro: novità per il Sagittario

La Bilancia può contare su questo nuovo transito di Mercurio, se vuole mettersi d’accordo su qualcosa. Chi non chiude questioni conflittuali entro metà maggio poi si troverà a trascinare molti dubbi nella seconda parte dell’anno. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione deve resistere alla pressione dei pianeti: mancano di volontà per colpa della noncuranza delle persone che vi circondano, soprattutto in ufficio. Il Sagittario è pronto ad appassionarsi a nuovi progetti. Novità in arrivo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia si trascina dietro delle tensioni da inizio mese e ne risente anche la salute. Fate attenzione agli sbalzi di temperatura. Lo Scorpione è in ripresa ma deve avere cura dei proprio nervi: consigliate passeggiate nel verde e tisane naturali. Inizia una fase di recupero fisico per il Sagittario: non sottovalutate i dolori alle ossa, sopratutto alle ginocchia.

