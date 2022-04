Oroscopo domani 30 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 30 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 30 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

È tempo per il segno del Cancro di risolvere qualche dilemma: il fine settimana porta e tranquillità. Se ci sono delle questioni in amore che non si risolvono, ricordate che maggio servirà a capire da che parte stare, anche rapporti consolidati potrebbero concludersi. Il Leone può vivere le avventure con slancio e ottimismo: a maggio potreste vivere un’emozione speciale. Non abbiate paura di staccarvi dal passato. Secondo l’oroscopo domani, la Luna favorisce gli incontri per la Vergine: giornate positive nel fine settimana.

Oroscopo domani, lavoro: incontri interessanti per il Cancro

Gli incontri che il Cancro farà i questo periodo saranno interessanti per il futuro. Dovete ritrovare un po’ di entusiasmo e ottimismo. Secondo l’oroscopo domani, sarà un fine settimana sulle spine per il Leone: siete in attesa di un risultato. Da maggio ci sarà una svolta, dovete credere in voi stessi. I nati sotto il segno della Vergine devono stare attenti alle spese. Se c’è un affare da concludere, meglio aspettare un paio di settimane.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il mese si conclude in maniera valida per il Cancro, anche se sa qualche tempo soffrite di piccoli malesseri, allergie, fastidi e arrossamenti cutanei. Il Leone in questa settimana si è sentito vittima degli eventi: vivete con calma il fine settimana. I nati sotto il segno della Vergine devono recuperare un po’ di tono fisico: prendetevi cura del vostro organismo.

