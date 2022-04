Oroscopo domani 30 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 30 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per per la giornata di domani, sabato 30 aprile 2022? Puntuali come sempre tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno dovrebbe chiarire al più presto alcune questioni sospese di famiglia e in amore, perché dal mese di maggio Venere inizia una transito un po’ particolare. Non abbiate paura di discutere o di cambiare le cose che non vanno in amore. Secondo l’oroscopo domani, per l’Acquario è un momento di riflessione: state vivendo la vita che vorreste? Il vostro partner vi limita? Cercate di trovare il prima possibile una risposta a questi quesiti. Per il segno dei Pesci avere la Luna, Venere e Giove favorevoli è un indizio di fortuna e di forza: se avete una bella storia in corso non abbiate paura di continuarla.

Oroscopo domani, lavoro:

Nei prossimi giorni il Capricorno sarà molto deciso: non vi piace sentirvi fuori dai giochi. Alcune situazioni che sembrano ostile vi aiuteranno a liberarvi del superfluo. Con Saturno nel segno per l’Acquario è arrivato il momento di razionalizzare i progetti: non correte dietro alle utopie, ma cercate un accordo e scendete a patti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Pesci è il momento giusto per tirare fuori dal cassetto idee e progetti: è iniziato un periodo di eccezionale potenza!

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il fine settimana aiuta un discreto recupero fisico del Capricorno, domani una serie di giornate abbastanza faticose. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario è un po’ nervoso: il fine settimana sembra un po’ turbolento e fisicamente va un po’ protetto. Non mancheranno stanchezza e agitazione nel fine settimana per i nati sotto il segno dei Pesci. Riposatevi, che lunedì inizia una nuova settimana.

