Oroscopo domani 30 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 30 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, i pianeti in aspetto positivo aumentano il fascino dell’Ariete. Il desiderio sarà maggiore e queste giornate sono le migliori in amore.

Amore, il punto sul Toro

Troppi pensieri per il Toro che non riesce a pensare all’amore come si dovrebbe. Se il vostro legame non sta attraversando alcun tipo di crisi basterà solo risolvere le piccole difficoltà e tutto andrà per il meglio.

Amore, il punto sul Gemelli

Con l’arrivo di Venere nel segno, per i Gemelli diventa più facile manifestare le proprie emozioni. Domenica sarà una giornata molto bella per chi vuole proporsi in amore.

Oroscopo domani, lavoro: nuova energia per l’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete possono scrutare bene l’orizzonte e impostare al meglio i successi che arriveranno nel corso dell’anno. A luglio inizia un transito che conferma le vostre finanze.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, le stelle sono molto faticose per il Toro, ma determinano comunque traguardi importanti. Potete mettere in cantiere nuovi progetti e idee.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Buone notizie in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli, le vostre azioni saranno potenti e costruttive. Quello che fate adesso porta nuovi contatti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’aspetto di Giove rafforza la salute dell’Ariete. In questo periodo tutte le iniziative che prenderete per stare meglio avranno esito positivo.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro soffre la presenza di Saturno contro: evitate le prese di posizione troppo nette, alla fine sareste solo vii a farne le spese agitandovi eccessivamente.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono tenersi lontano da tensioni inutili, sopratutto se hanno a che fare con il segno del Cancro e della Bilancia.











