Oroscopo domani 30 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 30 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia è arrivato il momento di sanare alcuni rapporti: se ci sono stati dei problemi personali o lavorativo, involontariamente li avete riversati nella coppia e adesso bisogna ricucire lo strappo. Attenzione nei rapporti con Sagittario e Vergine.

Amore, il punto sullo Scorpione

Le nuove posizioni planetarie per lo Scorpione rappresentano lo stimolo giusto per uscire fuori dal tunnel. Nel giro di poche settimane Venere sarà splendida per il vostro segno: non perdete le occasioni che arriveranno.

Amore, il punto sul Sagittario

Venere è ancora dissonante per il Sagittario: attenzione se siete in ballo tra due storie oppure se accanto a voi c’è una persona molto rigida. Possibile qualche problema di coppia.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e i consigli di Giove

Le stelle della Bilancia sono convincenti anche per quanto riguarda il lavoro. Secondo Giove è sempre meglio scegliere la via del compromesso.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale per lo Scorpione sono in arrivo nuove proposte: valutate pro e contro, perché potrebbe esserci qualcosa di molto interessante.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Giove è sempre in buon aspetto per il Sagittario e permette, a chi è rimasto fermo da tempo, di ripartire. Chiedete qualcosa a cui tenete, purché sia realizzabile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Stanchezza e fatica accompagnano la Bilancia fino agli ultimi giorni di giugno. Ma anche il fine settimana non sarà da meno: evitate sforzi fisici e mentali.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il mese di luglio inizia in salita per lo Scorpione, tra stress e fatica. Siete responsabili ma anche molto irascibili: non prendete tutto di petto.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario gode di buona salute grazie all’aspetto buono di Giove. Non mancheranno concentrazione e lucidità. Occhio all’amore che vi fa perdere la pazienza.











