Oroscopo domani 30 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 30 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Questo oroscopo segna un grande stacco con il passato per il Cancro: c’è il desiderio di vivere l’amore in maniera diversa. Potrebbe nascere il desiderio di una tenera trasgressione.

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono occuparsi dei sentimenti: mai come in questo periodo è fondamentale avere al proprio fianco la persona giusta.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine che vivono un rapporto di coppia da tempo potrebbe soffrire la routine. Non siate aggressivi con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in confusione

I nati sotto il segno del Cancro vivono un periodo di grande confusione, Giove non è dalla vostra parte e questo non aiuta.

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, le prossime tre giornate sono importanti per il Leone grazie a Venere e Mercurio favorevoli. È un momento in cui avete una grande voglia di fare.

Oroscopo domani 29 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine deve rivedere le situazioni lavorative nate a giugno, valutate se c’è qualcosa da chiudere in modo definitivo. A luglio le cose andranno meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Forza e determinazione non mancano al Cancro. Il novilunio nel segno porterà un’attenta analisi sulla vostra situazione fisica e mentale.

Salute, il punto sul Leone

Le stelle sono positive per il Leone, ma non dimenticate che è un periodo che porta qualche tensione di troppo perché ci sono molte cose da fare.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine potrebbe risentire di alcuni disturbi alla pelle, come irritazioni cutanee e arrossamenti. Proteggete l’epidermide con creme indicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA