Oroscopo domani 30 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 30 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Sentimenti tranquilli per i nati sotto il segno del Capricorno. In questo momento non state vivendo una situazione di grande passionalità.

Amore, il punto sull’Acquario

Giove e Marte in ottimo aspetto favoriscono i rapporti per i nati sotto il segno dell’Acquario. Domenica pomeriggio sarà la giornata migliore per chi vuole mettere alla prova l’amore.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci devono fare attenzione alle polemiche in amore! In questo periodo vi trovate spesso a mettervi contro il partner o a mettere in discussione quello che dice.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno agitato e confuso

Il Capricorno è un po’ agitato, meglio non alimentare la confusione che sentite intorno a voi: meglio prendersi un pausa di riflessione se siete scontenti in ambito lavorativo.

Lavoro, il punto sull’Acquario

A inizio luglio l’Acquario può riscontrare qualche difficoltà a causa di un po’ di disattenzione e stanchezza. Fate buon viso a cattivo gioco con Leone e Gemelli.

Lavoro, il punto sui Pesci

Questo periodo permette ai Pesci di esprimere a pieno il talento creativo. Controllate bene l’aspetto legale e burocratico dei vostri accordi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Da martedì il Capricorno sente una grande fatica e agitazione, come se tutte le responsabilità del mondo dipendessero da voi. Cercate di staccare un p0′

Salute, il punto sull’Acquario

Venerdì e sabato ci sarà un piccolo calo a livello fisico per l’Acquario, trovate il tempo per prendervi cura di voi stessi. Attenzione agli sbalzi di temperatura. Da qualche giorno vi sentite affaticati.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci possono sfruttare questo momento per rafforzare il proprio organismo. Ritrovate l’armonia con l’ambiente che vi circonda: con un buon libro o con la compagnia di una persona amica.











