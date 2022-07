Oroscopo domani 30 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 30 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox torna con le previsioni per l’oroscopo domani, sabato 30 luglio. Attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento del cielo per tutti i segni zodiacali. quest’articolo, in particolare, è dedicato alle previsioni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli. Come sarà il sabato dei segni suddetti? Chi vivrà un weekend all’insegna del relax e del divertimento in vista delle vere vacanze estive?

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per ariete, toro e gemelli, in amore, lavoro e salute per capire chi potrà contare su un cielo sereno e privo di nubi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle non possono fare miracoli per l’Ariete. Se state vivendo una storia fallimentare è meglio disfarsene per poter finalmente godere di nuovi incontri.

Amore, il punto sul Toro

Momento buono per l’amore per i nati sotto il segno del Toro. È una delle stagioni migliori per abbandonare quello che non vi piace più.

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli possono contare su Venere in buona posizione, ancora più interessante dalla prossima settimana. Agosto è il mese degli incontri, delle relazioni e delle passioni.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete combattivo

Buona giornata di sabato 30 luglio per i nati sotto il segno dell’Ariete: la volontà di combattere e di superare i problemi è al massimo.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro sarà una giornata confusa, da venerdì c’è qualcosa di strano nell’aria. C’è un desiderio di trasferimento di vivere lontano da una realtà che non è più accettata.

Lavoro, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono pronti all’azione grazie a Sole, Mercurio e Giove in buono aspetto. Domenica sarà un po’ sottotono, meglio agire sabato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Domani, sabato 30 luglio, sarà una giornata interessante per l’Ariete con Giove in buono aspetto alla Luna. C’è chi deve ancora superare un problema fisico.

Salute, il punto sul Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, il Toro deve sfruttare il fine settimana per rilassarsi il più possibile, dedicando qualche ora alla lettura di un bel libro.

Salute, il punto sui Gemelli

Come procede la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli? Sarebbe opportuno staccare la spina e concedersi un po’ di relax.











