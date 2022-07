Oroscopo domani 30 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 30 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 30 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia questo fine settimana è decisamente di rappacificazioni. Se avete un problema non parlate prima del 10 agosto, visto che non amate le risse in amore. Le coppie di lunga data devono stare un po’ più attente.

Amore, il punto sullo Scorpione

Venere protegge i sentimenti dello Scorpione ma se c’è stata una separazione nel passato non siete pronto a rimettervi in gioco dall’oggi al domani.

Amore, il punto sul Sagittario

Con queste stelle il Sagittario può pensare all’amore. Venere dal mese di agosto sarà decisamente più fertile, quindi spinge ad amare con grande trasporto e un pizzico di desiderio in più.

Oroscopo domani, lavoro: la Bilancia vuole emergere

I nati sotto il segno della Bilancia hanno molta voglia di emergere. Cercate di risvegliare il vostro lato più positivo e razionale per non fare errori.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve prepararsi a un cambio di squadra per quanto riguarda il lavoro se la sua attività è in proprio. I progetti per settembre rallentano.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il cielo promette molto bene per il Sagittario, la Luna è anche favorevole. Attenzione se sono stati commessi degli errori in passato che potrebbero tornare alla luce per colpa di Giove.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono cercare di limitare la loro voglia di aggredire qualcuno che proprio non riesce a capirvi.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, sabato 30 luglio, sarà una giornata un po’ giù di corda per lo Scorpione. Domenica tutto torna più semplice da fare. Ultimamente vi è capitato di vivere momenti di forte tensione alternati ad altri di grande entusiasmo.

Salute, il punto sul Sagittario

In questa settimana il Sagittario è andato sempre di fretta senza mai fermarsi: nel fine settimana potete ritagliare un po’ di tempo per voi stessi.











