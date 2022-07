Oroscopo domani 30 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 23 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 23 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 30 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Situazione intrigante in amore per i nati sotto il segno del Cancro. In questo periodo è utile cercare di avvicinare le persone che ti piacciono. Domenica sarà interessante per le nuove storie.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Leone

Sono giornate importanti in amore per i nati sotto il segno del Leone. Il fine settimana racconta di passioni che possono tornare. Le coppie che vogliono avere un figlio sono molto favorite.

Amore, il punto sulla Vergine

Tra agosto e settembre i sentimenti della Vergine torneranno a essere importanti. Domenica sarà una giornata molto interessante con la Luna nel segno e Venere in buon aspetto.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro un po’ insoddisfatto

Il Cancro vive una situazione un po’ difficile da gestire sul lavoro. C’è chi ha dovuto cercare nuove alleanze e nuovi accordi. Siete un po’ insoddisfatti.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sul Leone

Se il Leone ha avuto dei problemi sul lavoro è il momento di superarli. Giove vi offre uno scudo protettivo che vi rende quasi invulnerabili.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine deve fare attenzione ai rapporti di lavoro, potreste dover cambiare strada se occorre. Potete iniziare a nuovi progetti per l’autunno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro sanno subito che qualcosa non va quando il loro stomaco si fa sentire. Ottimo il recupero nella giornata di domenica.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone è molto più forte. Bella questa Luna nel segno che alimenta una bella carica di vitalità. Con Giove favorevole molto situazioni torneranno positive.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono un po’ stanchi e confusi: è il momento di fare qualche giorno di vacanza per ricaricare le batterie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA