Oroscopo domani 30 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 30 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 30 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Domenica sarà una giornata ideale per il Capricorno per nuovi incontri. Domani, sabato 30 luglio, è meglio essere cauti. I nuovi sentimenti decollano piano.

Amore, il punto sull’Acquario

È un momento eccitante per i nati sotto il segno dell’Acquario in cerca di una storia speciale. Le giornate migliori per confermare il tuo amore sono quelle del fine settimana.

Amore, il punto sui Pesci

Venere protegge l’amore per in nati sotto il segno dei Pesci, ma attenzione al passato. Cercate di ritrovare una bella complicità con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in cerca di tranquillità

In questi giorni il Capricorno sta lottando per ottenere qualcosa di più e non è facile. Non siete tipi da scorciatoie e negli ultimi mese avete fatto molta fatica.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Questo oroscopo porta qualche dubbio in più ai nati dell’Acquario: avere Sole, Luna e Mercurio in opposizione rende tutto un po’ più complesso.

Lavoro, il punto sui Pesci

Le responsabilità si fanno sentire per i Pesci, cercate di non mettere troppa carne sul fuoco. Tra maggio e giugno ci sono state delle difficoltà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno sono un po’ sotto pressione. Cercate di dormire il più possibile. La giornata di domani, sabato 30 luglio, sarà molto interessante.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario si trova in una condizione di forte stress. Domani, sabato 30 luglio, evitate azzardi e di fare le ore piccole. Domenica sarà una giornata più facile da gestire.

Salute, il punto sui Pesci

Il benessere psico-fisico dei Pesci va molto meglio rispetto al passato, ma spesso è la vostra stessa sensibilità a mettervi in difficoltà.











