Oroscopo domani 30 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 30 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 30 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, la situazione affettiva gode degli ottimi influssi del momento: torna l’entusiasmo! Per il Toro è il momento di tirare le somme in amore, ma qualsiasi decisione è meglio prenderla a partire dalla prossima settimana, quando Venere tornerà a favore. Non esitare a chiedere supporto a un amico. I Gemelli possono contare sul favore di Venere: nuove conoscenze per i single. Se avete na situazione passionale, cercate di viverla fino in fondo senza porti limiti. Dalla prossima settimana Venere torna a favore del Cancro. Le giornate intorno a mercoledì 30 regalano qualche emozione in più.

Oroscopo domani, lavoro: cielo favorevole per il Cancro

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, inizia un periodo in cui è possibile “seminare” situazioni e iniziative da far decollare a maggio, quando Giove tornerà nel segno. In generale tutti gli accordi entro il mese di aprile verranno perfezionati. Nuovi progetti in partenza a breve per in nati sotto il segno del Toro: ancora un pizzico di attesa… e di pazienza! La Luna Nuova restituisce prospettiva agli affari dei Gemelli. Domani, mercoledì 30, cercate di contenere l’irritazione. Ricordate che da maggio Giove tornerà favorevole, non fatevi trovare impreparati. Cielo favorevole per il Cancro nel mese di aprile: entro maggio certe situazioni saranno più chiare, è importante che entro quel periodo sapere cosa fare. Da maggio, infatti, Giove entra nella casa della crescita professionale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: è il momento di rinnovare stile di vita e alimentazione. Secondo l’oroscopo domani, in questo periodo il Toro accusa una certa stanchezza: provate ogni tanto a staccare la spina. I nati sotto il segno dei Gemelli devono rallentare: non abbiate fretta, prendetevi il vostro tempo sopratutto per non sforzare troppo il fisico. Ad aprile la situazione cambia in meglio per il Cancro: fatevi trovare pronti a cambiare!











