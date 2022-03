Oroscopo domani 30 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 30 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, mercoledì 30 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars, che attraverso il suo sito ufficiale e quello di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, la primavera risveglia il cuore del Leone: è un cielo che riaccende anche la voglia di amare. Nei prossimi giorni la Luna Nuova a favore risveglia lo spirito di conquista. Andrà decisamente meglio da metà aprile anche per i single della Vergine in cerca d’amore. Le giornate di intorno a mercoledì 30 sono “elettriche”. L’amore è in cerca di definizione per la Bilancia: è arrivato il momento di vuotare il sacco e di dire cosa si aspetta nell’evoluzione di una relazione. I single possono sfruttare questa ultima settimana con Venere a favore. Dalla prossima settimana Venere molla le ostilità e torna in buon aspetto per lo Scorpione: è il cielo giusto per rimettere in moto il cuore. A metà settimana è il momento migliore per vivere una bella emozione.

Oroscopo domani, lavoro: affari fortunati per il Leone

Il ritorno del Sole e di Mercurio in buon aspetto è un segnale di fortuna per gli affari del Leone: avete il cielo giusto per spingere qualsiasi iniziativa, ma anche per accogliere nuove occasioni. Secondo l’oroscopo domani, la giornata può essere utile alla Vergine per confrontarsi con i propri referenti, per parlare di ciò che non va. Dalla seconda metà di aprile andrà decisamente meglio con Mercurio e poi il Sole di nuovo in buon aspetto. Per la Bilancia è il momento di prendere importanti decisioni che riguardano il futuro degli affari. Periodo creativo e fertile di idee, da realizzare in collaborazione con altri. È un cielo che porta ai nati sotto il sego dello Scorpione nuove occasioni e soluzioni ai problemi. Domani, mercoledì 3 maggio, potere segnare un recupero grazie a movimenti positivi sul lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: è un buon periodo per viaggiare, trovate il tempo per cambiare aria nei polmoni! Il fine settimana può essere un modo per pensare al cuore della Vergine: non solo per quanto riguarda i sentimento, ma anche la sua salute. Anche per quanto riguarda la salute per la Bilancia è tempo di “definizioni”: definite la dieta da seguire o l’attività da svolgere nei prossimi mesi. Lo Scorpione deve ritrovare un equilibrio: dovete partire da voi stessi e da un recupero del vostro benessere psicofisico. Altrimenti poi c’è il rischio di somatizzare lo stress. Nel fine settimana evitate di fare le ore piccole.











