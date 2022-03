Oroscopo domani 30 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 30 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, mercoledì 30 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simone & The Stars che, attraverso il suo sito e quello di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il cielo è molto fertile anche in amore per il Sagittario: seguite l’intuito. La Luna Nuova è rivelatrice anche di un sentimento che sta nascendo con una nuova persona. Secondo l’oroscopo domani, per i single del Capricorno il cielo offre opportunità di incontro, anche in vista di una bellissima Venere che dalla prossima settimana torna a favore. Con Venere ancora nel segno dell’Acquario, il cielo continua a offrire opportunità di incontro a coloro che vogliono rimettere in moto il cuore. Favorite le conoscenze. Questo cielo, con protagonista Venere nel segno dei Pesci dalla prossima settimana, rappresenta un punto di partenza sul fronte sentimentale. Il periodo dunque è fertile per parlare di matrimoni, convivenze, per considerare la nascita di un figlio. I single si preparino ad un mese di aprile che può sancire l’inizio di una bellissima storia d’amore.

Oroscopo domani, lavoro:

Per i nati sotto il segno del Sagittario continua un’onda interessante sul fronte professionale: tutte le iniziative e i programmi impostati in questo periodo avranno grande fortuna a partire da maggio, quando Giove tornerà a favore. Secondo l’oroscopo domani, per il Capricorno è il momento ideale per fare delle scelte. Se devi sollevare una richiesta puntate sulla giornata di domani, mercoledì 30 marzo. Qualche piccola tensione, per motivi economici. Questo è un periodo che ravviva e rinnova la sfera dei “contatti” di lavoro per l’Acquario, dominato da un desiderio di “rivoluzione”. I Pesci stanno costruendo le fondamento di qualcosa di importante, che si radicherà ancor di più nei prossimi mesi. Il mese di aprile sarà di aiuto per concretizzare alcuni lavori, grazie al transito di Venere e Marte nel segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. Con il Sole e Mercurio di nuovo a favore, le occasioni per crescere e migliorarsi ci sono. Questioni economiche o di lavoro, influenzano negativamente il benessere del Capricorno: stress e nervosismo al massimo! Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario è in cerca di contatto, non solo fisico: entrate in contatto con la natura per rigenerare il vostro spirito. In queste periodo i Pesci sono particolarmente suscettibili, colpa anche del cambio di stagione e degli sbalzi di temperatura.











