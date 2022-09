Oroscopo domani 30 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 30 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come si chiuderà il mese di settembre? Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 30 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete settembre termina in modo positivo, dal 1° ottobre anche la Luna sarà attiva. Lasciatevi alle spalle rancori e propositi di vendetta.

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono evitare gli scontri nelle giornate che sembrano più piene di impegni: avrete molte cose da fare e poco tempo per pensare all’amore.

Amore, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono tenere lontano le tensioni dai loro rapporti affettivi. Nel fine settimana possono arrivare belle novità.

Amore, il punto sul Cancro

Come procede l’amore per il Cancro? C’è una situazione di crescita per le relazioni sentimentali. Un amore tornerà ai massimi livelli anche se ci sono stati dei contrasti.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, pensa ai prossimi due anni

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno impostando le basi per un biennio di successo, anche se il periodo non vi sta regalando nulla.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro sono giornate utili per farvi avanti o affrontare una prova. Potete anche iniziare a programmare un futuro importante.

Lavoro, il punto sui Gemelli

I sotto il segno dei Gemelli non devono dare peso ai malumori e alle tensioni nel lavoro, ora dove farvi valere se volete riuscire nel vostro intento!

Lavoro, il punto sul Cancro

C’è molto caos nel lavoro per il Cancro: da qualche tempo ci sono dei problemi, forse un affare è saltato o non si è conclusa una situazione importante. Siate prudenti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno vivere un fine settimana divertente da trascorrere insieme ad amici simpatici. Attenzione alla giornata di domenica.

Salute, il punto sul Toro

Ultimamente il Toro ha trascurato il fisico, in questi giorni avete bisogno di dormire di più. Il fine settimana può essere utile per riposare di più.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno vissuto dei problemi nelle ultime settimana adesso sono in arrivo ottime possibilità per risolverli.

Salute, il punto sul Cancro

Il segno del Cancro è molto agitato, causa delle incertezze sul lavoro. Ma anche il vostro benessere psico-fisico inizia a risentirne.











