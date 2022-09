Oroscopo domani 30 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e…

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per l’ultimo giorno di settembre, domani venerdì 30 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone è il momento giusto per lanciarsi in nuove avventure, ancora meglio se una storia va avanti da tempo e il desiderio è quello di sposarsi o di convivere.

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per il segno della Vergine? Se siete soli guardatevi intorno, le giornate di fine mese annunciano nuove opportunità.

Amore, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono cercare di non inasprire le tensioni in amore, alcune coppie in questo periodo sono piuttosto affaticate.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per i giovani nati sotto il segno dello Scorpione l’amore torna, c’è una bella pulsione che spinge verso nuovi incontri. È tempo di vivere relazioni che siano progettuali.

Oroscopo domani, lavoro: ottime prospettive per il Leone

Ottime prospettive per i nati sotto il segno del Leone che lavorano in proprio e hanno un’attività da fare crescere. In questo periodo c’è tanto da fare.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Il 2023 sarà un anno decisivo per il lavoro dei nati sotto il segno della Vergine. Già da ora andranno studiati ed elaborati nuovi progetti.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

In questo periodo la Bilancia si trova a gestire tante cose anche a livello finanziario: se vi serve un aiuto non esitate a chiedere a qualcuno di fiducia.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

La fine del mese sarà interessante per il lavoro dello Scorpione, chiamate o occasioni per chi cerca novità in ambito professionale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone vivono un momento di grande ripresa. Se accusate un calo fisico, reagite facendo del moto, camminando, sport.

Salute, il punto sulla Vergine

Qualche tensione per la Vergine nella giornata di domani, venerdì 30 settembre. Si consiglia di fare le cose con estrema calma.

Salute, il punto sulla Bilancia

Per il segno della Bilancia la fine del mese è convincete dal punto di vista fisico, sarà importante ritrovare un po’ di buonsenso e ottimismo.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il settore della salute è protetto per il segno dello Scorpione. Anche se qualche problema alle articolazioni potrebbe essere fonte di disagio.











