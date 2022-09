Oroscopo domani 30 settembre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani 30 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 30 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? La situazione resta un po’ critica per coloro che ondeggiano tra due storie, oppure in coppia non sono del tutto sereni.

Amore, il punto sul Capricorno

Il lavoro toglie tempo ai sentimenti del Capricorno. Settembre è stato caratterizzato da una Venere dissonante, a ottobre cercate di proteggere il vostro cuore.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario sta vivendo i rapporti i maniere conflittuale. Ma le storie d’amore niente di recente potrebbero rivelarsi ancora discontinue.

Amore, il punto sui Pesci

L’autunno porterà emozioni belle e sincere per i nati sotto il segno dei Pesci. Per ora osservate e riflettete, non potrete sbagliare.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario

Le occasioni che nascono adesso in ambito lavorativo, possono essere preludio di un futuro di successo per i nati sotto il segno del Sagittario.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno il mese di settembre è stato un mese di vincite grazie a Venere favorevole. Giove contrario, invece, vi ha mostrato che ci sono persone pronte a farvi cadere.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario continua ad avere voglia di fare cose belle sul lavoro. Cercate, però, di farvi valere di più dal punto di vista finanziario.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci è un periodo di verifiche. Abbiate pazienza: la fine dell’anno compenserà situazioni rimaste in sospeso.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La forma fisica del Sagittario risente della stanchezza e dello stress accumulati in questo ultimo periodo. Avete bisogno di un po’ di riposo.

Salute, il punto sul Capricorno

Il mese di settembre ha regalato energia e voglia di fare al Capricorno. A fine mese, però, sarà più difficile mantenere la calma.

Salute, il punto sull’Acquario

La settimana dell’Acquario è ormai conclusa: le cose da fare non mancano e a sera siete spesso stremati. Il fine settimana permette di recuperare.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci fanno ancora fatica a gestire le situazioni stressanti. Fate un passo alla volta, magari regolando meglio l’alimentazione.











