Oroscopo domani 31 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Settembre sarà un mese particolare per i sentimenti dell’Ariete. Le storie poco chiare o le relazioni che hanno vissuto problematiche negli ultimi tempi saranno messe ai ferri corti.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro deve approfittare della giornata di domani, mercoledì 31 agosto, per mettere a posto le cose rimaste in sospeso, in amore e in famiglia. Giovedì e venerdì saranno giornate tese.

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli settembre chiederà chiarimenti in amore. C’è la necessità di parlare con molta sincerità a una persona che ami, meglio prima del 5 settembre.

Oroscopo domani, lavoro: buone premesse per l’Ariete

Giovedì e venerdì la Luna sarà in un segno amico per l’Ariete: i prossimi tre giorni saranno ricchi di buone premesse. Potrebbe venirvi in mente una bella idea o la soluzione di un problema.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro deve fare attenzione che il lavoro e preoccupazioni annesse non prendano troppo spazio nella sua vita. Attenzioni a dispute o questioni riguardanti la casa.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I Gemelli hanno la Luna favorevole, Giove attivo e Marte nel segno: sono giornate che comportano un impegno maggiore per quanto riguarda il lavoro. Numerosi impegni a livello pratico.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è il periodo ideale per iniziare cure depurative e cercare di avere maggiore cura del proprio corpo. Il weekend va destinato al relax.

Salute, il punto sul Toro

In questi giorni i nati sotto il segno del Toro potrebbero risentire di forte stress. Cercate di moderare l’ansia perché fino a venerdì bisogna essere un pochino cauti.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli la pelle è molto delicata. Attenzione ai colpi d’aria. Umore altalenante e sonno non sempre sereno.











