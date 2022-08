Oroscopo domani 31 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Luna nel segno della Bilancia aiuta a esprimere meglio le proprie emozioni. Non rimandate i problemi e le incomprensioni rischiate solo di accumulare dubbi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Da domani la Luna si trova nel segno dello Scorpione: giovedì e venerdì saranno giornate utili per vivere al meglio i sentimenti, che ad agosto potrebbero aver creato qualche problema. Settembre sarà un mese di recupero.

Amore, il punto sul Sagittario

Dalla prossima settimana i rapporti sentimentali del Sagittario rischiano di essere un po’ più tesi. Sabato e domenica la Luna nel segno invita a concedersi all’amore.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e trasformazioni

In questo periodo la Bilancia può rivedere le questioni di lavoro: Giove contrario parla di trasformazioni che possono riguardare non solo nuove mansioni ma un ruolo diverso nel lavoro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati dello Scorpione possono pianificare da subito i progetti più importanti perché avranno risalto. Create punti saldi e spingetevi avanti!

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è davvero una stagione importante con Giove favorevole per un rilancio o una riconferma. Attenzione alle spese e al passaggio di Marte opposto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono evitare gli eccessi di stress. Attenzioni alle diete fai da te, che potrebbero incidere sul sistema nervoso.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve evitare inutili rischi nelle attività fisiche che potrebbero determinare piccoli fastidi. Gli ultimi giorni sono stati pesanti, ma il peggio è passato.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Se dovete iniziare una cura depurativa o rilassante accogliete i favori della Luna che è più efficace nel fine settimana.











