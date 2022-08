Oroscopo domani 31 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

L’amore negli ultimi mesi è stato un po’ conflittuale per il Cancro: chi esce da una storia o ha aperto una nuova relazione sembra un po’ in balia degli eventi. Molte cose si sistemeranno a settembre.

Amore, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono essere cauti nei rapporti sentimentali e nei rapporti familiari. Le giornate un po’ più pesanti saranno quelle di giovedì e venerdì. Domani, mercoledì 31 agosto è possibile mettere in chiaro quello che non va.

Amore, il punto sulla Vergine

A settembre Venere entrerà nel segno della Vergine: anche chi non ha una storia potrebbe fare un incontro speciale nei prossimi giorni. Non siate diffidenti, le stelle sono dalla vostra parte.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, meglio riflettere

I nati sotto il segno del Cancro non devono agire di corsa, ma devono riflettere molto se ci sono delle scelte da fare. Qualche rischio si corre sempre quando si vuole tentare una nuova strada.

Lavoro, il punto sul Leone

Se i nati sotto il segno del Leone hanno delle richieste da fare questo è il momento giusto per partire all’attacco. È un buon momento per sbloccare questioni burocratiche.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Settembre sarà un mese di grandi impegni per i nati sotto il segno della Vergine: in questo momento dovete sfruttare la vostra forza mentale innata.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro in questo mercoledì 30 agosto c’è un’energia che va e viene, mentre giovedì sarà certamente una giornata migliore.

Salute, il punto sul Leone

Per iniziare a vivere meglio il Leone deve seguire i consigli che Giove, in aspetto splendido, già da tempo sta offrendo. Liberatevi di qualche fardello. Evitate di fare le ore piccole.

Salute, il punto sulla Vergine

Dal punto di vista fisico settimana è iniziata in modo pesante per la Vergine, ma inizia un buon recupero. Giovedì e venerdì la Luna sarà interessante.











