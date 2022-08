Oroscopo domani 31 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 31 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno che sono rimasti senza amore da settembre potrebbero essere colpiti dalla freccia di Cupido. La Luna è dissonante fate attenzione se dovete affrontare un discorso importante in famiglia.

Amore, il punto sull’Acquario

Dalla prossima settimana Venere non sarà più contraria per l’Acquario: per molti di voi indicherà la strada dalla rappacificazione o di un amore sincero.

Amore, il punto sui Pesci

Settembre sarà un mese particolare per i sentimenti dei Pesci: le storie poco chiare e le relazioni che hanno vissuto problematiche negli ultimi tempi saranno messe ai ferri corti.

Oroscopo domani, lavoro: nuovi progetti per il Capricorno

Notizie importanti, accordi validi possono raggiungere i nati del Capricorno: il prossimo anno ci saranno molte occasioni per farsi valere, c’è tutto il tempo per iniziare nuovi progetti.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Troppe distrazioni in questo periodo per l’Acquario, dopo un agosto molto faticoso. Domani, mercoledì 31 agosto, sarà una giornata ancora utile, giovedì e venerdì qualcosa potrebbe non tornare.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giovedì e venerdì la Luna sarà in un segno amico per i Pesci: i prossimi tre giorni saranno pieni di buone premesse e potrebbe venirvi in mente una bella idea.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno non riescono a superare del tutto stress e stanchezza: dove amministrare questo periodo con maggiore prudenza sopratutto per quanto riguarda il fisico.

Salute, il punto sull’Acquario

Da settembre per l’Acquario arriva una nuova filosofia di vita nell’affrontare i problemi: sarete più rilassati, appagati e decisamente saggi.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i Pesci è il periodo ideale per iniziare cure depurative e cercare di avere maggiore cura del proprio corpo.











