Oroscopo domani 31 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 31 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 31 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Maggio ha messo a dura prova i sentimenti del Capricorno. Giugno vi ricorda che c’è qualcosa in più: Venere è tornata favorevole. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario è al primo posto per quanto riguarda capacità di attrazione e scelte passionali. provate a tendere la mano, probabilmente c’è chi aspetta un segno di riconciliazione. Per i nati sotto il segno dei Pesci la settimana è iniziata in maniera non troppo serena, sopratutto per quanto riguarda l’aspetto emotivo e sensibile della vita.

Oroscopo domani, lavoro: momento di incertezza per il Capricorno

In questi giorni per il Capricorno è meglio osservare piuttosto che agire. È un momento di lieve incertezza, sopratutto se avete iniziato da poco un nuovo lavoro. L’Acquario deve sfruttare il buon transito della Luna e del Sole, di Giove e di Saturno. Potreste concludere un buon affare in questi giorni. Mercurio, invece, segnala un po’ di attenzione con le finanze. Secondo l’oroscopo domani, i Pesci possono pianificare i progetti più importanti in vista dell’estate, ma tra domani e giovedì qualcosa potrebbe non quadrare. Concludete tutto con tranquillità, la fretta in questo periodo è più che mai cattiva consigliera.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

In questo periodo il Capricorno deve tornare a prendersi cura di se stesso: tra visite e controllo o semplicemente facendo qualcosa di bello per sé. L’Acquario deve sfruttare la settimana per recuperare energia, volontà e voglia di fare. Attenzione alle diete fai da te e a qualche disturbo reumatico. Settimana stancante per i nati sotto il segno dei Pesci, in particolare nella giornate tra domani e giovedì. State attenti a non lasciarvi prendere da qualche inutile malinconia.











