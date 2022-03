Oroscopo domani 31 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 31 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, qualche tensione in amore: il partner sarà impreparato ai vostri colpi di testa. Non è solo colpa della Luna. Grazie a Giove e Nettuno in sestile, il Toro può contare sulla comprensione del partner, pronto a risparmiarvi scossoni emotivi. Particolarmente affascinati i Gemelli: ammiccate a un nuovo amore o al partner di sempre con una ritrovata leggerezza. Tutto merito dei pianeti in Acquario.

Oroscopo domani, lavoro: cosa ci svelano le previsioni?

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, non mancheranno scontri coi superiori in azienda, sordi alla vostre rimostranze. Coi colleghi, invece, la complicità è al massimo. Contro gli scossoni del momento per il Toro è meglio fare solo investimenti tranquilli: non mettete a rischio il vostro tesoretto accumulato grazie a piccole rinunce. Grazie all’influenza delle stelle – Marte, Sole, Mercurio e Luna in sestile dal pomeriggio – i nati sotto il segno dei Gemelli protrano prendere decisioni salvifiche sul fronte finanziario e lavorativo. Siete pronti ad aiutare un amico in difficoltà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: siete molto tesi, colpa anche della Luna nel vostro segno. La soluzione vincente? Dormire un’oretta in più. Il Toro deve fare attenzioni agli svarioni causati dagli sbalzi di pressione. Continuate a fare ginnastica, per il bene delle vostro articolazioni. I nati sotto il segno dei Gemelli devono ricordare che alimentazione e sistema ormonale si condizionano a vicenda: attenzione alle abbuffate selvagge.











