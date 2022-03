Oroscopo domani 31 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Per la giornata di domani, giovedì 31 marzo, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, giovedì da bollino nero per la Bilancia sotto il tiro incrociato della Luna pomeridiana, Sole, Mercurio e Plutone, tutti contro. Coppia sottosopra. Nonostante l’esplosione emotiva, il sentimento è solido: datevi un’altra possibilità! Davvero felici solo le storie ancora in rodaggio per i nati sotto il segno dello Scorpione, con una magnifica sensazione di conquista. Il Sagittario deve imparare ad accettare la fine delle cose e quindi anche delle relazioni amorose: se qualcosa o qualcuno se ne va è per far spazio a ciò che dovrà arrivare!

Oroscopo domani, lavoro: buoni guadagni per Sagittario

La Bilancia vive una forte complicità e spirito collaborativo con i colleghi, con cui cullate un obiettivo comune. Secondo l’oroscopo domani, giornata positiva per i nati sotto il segno dello Scorpione che lavorano a contatto con il pubblico. Con un pizzico di tolleranza in più riuscite ad andare d’accordo con tutti anche in ufficio. Qualunque sia l’attività del Sagittario, domani sarà una giornata di guadagni grazie anche all’aiuto di Venere e Marte in sestile e della Luna abbracciata a Mercurio

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno della Bilancia: vi muovete con garbo, si intuisce che state bene. Nervi a fior di pelle, fame bulimica e un pizzico di insonnia per lo Scorpione. Un cristallo a matita sul comodino taglia i campi magnetici annullando le emozioni negative. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario salutano marzo con lo sguardo luminoso e il passo agile di un trentenne. Sempre in compagnia di Venere e Marte, eccentrici distributori di autostima.

