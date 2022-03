Oroscopo domani 31 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 31 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, non mancheranno i colpi di scena, dovuti a Plutone e alla Luna pomeridiana. Le critiche del partner sono pesanti da digerire. Qualcuno torna a farsi vivo con il Leone: basta coi rimpianti, è ora di rilanciare. Doveroso perdonare gli altri, ma cominciate a farlo anche con voi stessi. L’amore sorride ai nati sotto il segno della Vergine, se c’è un partner o qualcuno interessato a voi. La vita è generosa con chi non ha paura di affrontarla.

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: cosa ci svelano le previsioni?

Percorso a ostacoli sul lavoro per i nati sotto il segno del Cancro. Assetto finanziario discreto, almeno per chi si sa accontentare. Secondo l’oroscopo domani, i colleghi stimano il Leone malo tengono a distanza: forse siete troppo impositivi, ridimensionatevi! A favore della Vergine ci sono Plutone in Capricorno e Urano in Toro: sul lavoro non mancheranno ispirazioni creative.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Cancro: tensione al collo e alle spalle, ma non è cervicale, solo stress. Soluzione: tutti a nanna presto! La Luna di Fuoco, a braccetto con Mercurio, fa sognare il Leone viaggi avventurosi: i sogni sono antidoto al tran tran quotidiano, che a metà settimana comincia a pesarvi sulle spalle. Imprevisti e complicazioni lasciano un segno sul sistema nervoso della Vergine. Stomaco chiuso da preoccupazioni.

Oroscopo domani 30 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA