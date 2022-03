Oroscopo domani 31 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 31 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 31 marzo, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo domani, tendono a dimenticare che tutto ha un limite, anche la pazienza di chi vi sta accanto. Non tirate troppo la corda con il partner. Sereni e soddisfatti, con la Luna pomeridiana abbracciata al Sole e a Mercurio, i nati sotto il segno dell’Acquario più che all’amore pensano all’amicizia imprevedibile e sincera. Concerto di sentimenti per i Pesci, con Plutone in sestile e Giove nel segno. Grande affinità per le coppie, molto frizzante anche la sfera sentimentale dei single.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno creativo

Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno sarà particolarmente creativo e sfornerà grandi idee. In controtendenza coi problemi finanziari del mondo, buoni i guadagni. Atmosfera complice e rilassata tra colleghi per i nati sotto il segno dell’Acquario: finalmente lavorate di lena senza esaurirvi con invidie e pettegolezzi. Qualche frizione coi colleghi per i nati sotto il segno dei Pesci: non fatene una tragedia. Attenzione alle spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Capricorno, il cambio di stagione vi mette a dura prova con tosse o bronchiti. Vestitevi a strati, per essere pronti per ogni tipo di clima. Secondo l’oroscopo domani, in questo periodo l’Acquario no si piace affatto e tende a trascurarsi. Cercate di tenere a bada il vostro caratteraccio. I piedi sono il punto dei Pesci: banditi tacchi e punte strette, comodità e un buon plantare il lasciapassare per passeggiate piacevoli.

