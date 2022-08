Oroscopo domani 4 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 4 agosto 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle confermano ancora via libera all’amore per l’Ariete. Coloro che sono in coppia da tempo o vivono una relazione ufficiosa, con Giove favorevole avranno una grande voglia di farla diventare ufficiale, se il partner è d’accordo.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Cielo particolare per le coppie che sono già in crisi, perché agosto non sarà un mese conciliante. Le scelte in amore saranno perentorie e non più rimandabili.

Amore, il punto sul Gemelli

I Gemelli possono contare sulla mattinata di domani, le relazioni sono importanti. Se c’è una persona che vi interessa cercate di incontrarla entro sabato. Emozioni in corso. Dalla prossima settimana Venere torna favorevole.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, soluzioni in arrivo

Per l’Ariete Giovedì e venerdì saranno giornate in cui si sale di quota e poi finalmente entro domenica arriva una soluzione. Stelle importanti anche per cercare nuovi spunti.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, Luna opposta per i nati sotto il segno del Toro fino a sabato: fate le cose con calma e rilassatevi un po’.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Giove è già attivo per il segno dei Gemelli e questo è un grande oroscopo per coloro che vogliono togliersi una soddisfazione o rilanciare un progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

A parte qualche disturbo alle articolazioni, le stelle sono positive per l’Ariete. Dovete cercare di recuperare un po’ di serenità a livello interiore.

Salute, il punto sul Toro

Ultimamente il Toro è stato lasciato un po’ da solo a gestire tutto, e anche il vostro benessere psico-fisico ne risente. Mancano un po’ le energie.

Salute, il punto sul Gemelli

Le stelle sono interessanti anche per la salute dei Gemelli ma è meglio evitare attività sportive troppe impegnative.











