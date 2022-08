Oroscopo domani 4 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 4 agosto luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 4 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia questo è un cielo ancora un po’ offuscato per le questioni sentimentali: c’è chi ha detto basta a una storia e chi si trova ad avere a che fare con un partner lamentoso. Le cose cambiano dalla prossima settimana.

Amore, il punto sullo Scorpione

Adesso per lo Scorpione è più facile prendere le grandi decisioni che cambiano la vita, con l’aiuto di Venere. Alcuni rapporti saranno messi alla prova.

Amore, il punto sul Sagittario

Dalla prossima settimana Venere parlerà per il Sagittario, un linguaggio legato all’amore, alla comprensione. Si prospettano belle novità per chi vuole vivere una passione.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, attenzione alle spese

I Bilancia devono fare attenzione alle questioni di denaro, alcune spese sono aumentate. La Luna tocca proprio il settore delle finanze e chiede prudenza per la casa.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Tra giovedì e venerdì si apre un mondo di occasioni per lo Scorpione: una situazione più importante e sopratutto di grande efficacia per risolvere difficoltà.

Lavoro, il punto sul Sagittario

È un cielo avventuroso per i nati sotto il segno del Sagittario. Variare esperienze ed esplorare nuovi mondi è nella vostra natura.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia potrebbe presentarsi qualche disturbo fisico, se necessario non rimandare un controllo medico. Evitate le tensioni eccessive.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono fare più movimento fisico: essere in forma aiuta ad affrontare i picchi di stanchezza quando si presentano.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario risente fisicamente di cambiamenti di temperatura. Siete più stanchi e vulnerabili del solito, fermatevi a riposare un po’.











