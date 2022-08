Oroscopo domani 4 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 4 agosto 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro ritrovano il sorriso tra le giornate di giovedì e di sabato. Le stelle aiutano tutti quelli che sono rimasti un po’ troppo soli negli ultimi tempi.

Amore, il punto sul Leone

Se per il Leone ci sono dispute che riguardano l’amore è meglio non esagerare. La prossima settimana aumenterà il desiderio di amare visto che Venere sarà nel segno.

Amore, il punto sulla Vergine

Qualche provocazione di troppo in amore per i nati sotto il segno della Vergine: potrebbe essere un ricordo ad accendere la miccia. Viste le esperienze passate è possibile anche cercare di innescare la pace.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, decisioni in arrivo

Il Cancro dovrà decidere se lasciare la strada vecchia per una nuova, non è una scelta facile ma entro fine mese possono arrivare decisioni importanti.

Lavoro, il punto sul Leone

Per i nati del Leone, pur essendo un periodo molto interessante, si prospettano due giornate faticose giovedì e venerdì: cercate di programmare il più possibile, per non perdervi nei meandri della confusione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Se per la Vergine ci sono situazioni impossibile da sostenere nella sfera lavorativa è meglio dare un taglio definitivo: cercate di cambiare le situazione che non vi piacciono più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro è in recupero, meglio tenersi in forma con qualche leggere attività sportiva da praticare con regolarità.

Salute, il punto sul Leone

I pianeti in transito regalano buona energia ai nati sotto il segno del Leone è comunque meglio evitare qualsiasi tipo di esagerazione, sopratutto a tavola.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è difficile stare con le mani in mano, ma cercate di ritagliarvi qualche spazio di relax: avete diritto a un po’ di tranquillità.











