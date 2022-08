Oroscopo domani 4 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 4 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno ha delle stelle migliori rispetto a martedì e mercoledì. Questo giovedì 4 agosto funziona e e può regalare alcune sensazioni speciali. A breve Venere non sarà più opposta, al 10 potrete stare più vicini al vostro amore.

Oroscopo domani 4 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

come procede l’amore per l’Acquario? Resta un cielo particolare per le coppie che in passato hanno già vissuto una crisi. Se le cose non migliorano dal 10 agosto bisognerà valutare bene la situazione.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci la Luna è intrigante e promette bene. Coloro che sono separati devono essere più postivi nei confronti del futuro.

Oroscopo domani, lavoro: il Capricorno deve essere pratico

La situazione professionale del Capricorno è sottoposta a cambiamenti e a scosse che potrebbero disorientare parecchi. Il cielo vi invita a essere pratici.

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Lavoro, il punto sull’Acquario

Da domani, giovedì 4 agosto, l’Acquario avrà molta voglia di dire tutto quello che pensa. Attenzione a non dire troppo. Avete sempre esplorare nuovi orizzonti.

Lavoro, il punto sui Pesci

Qualcosa sta cambiando nella vita dei Pesci: se avete una nuova attività questo periodo è ideale per programmare i prossimi mesi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno deve evitare di stancarsi troppo, i suoi punti deboli sono le ginocchia e la cervicale che potrebbero risentire di sforzi eccessivi.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi due giorni l’Acquario è sempre molto affaticato, meglio rispettare le proprie esigenze. Cercate di mangiare in maniera regolare.

Salute, il punto sui Pesci

Grande fatica per i Pesci che hanno cercato di portare avanti tutto: un po’ di rallentamento si legge nel cielo, ma a compensare arriva la Luna favorevole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA