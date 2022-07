Oroscopo domani 4 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: come andrà

Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox: insoddisfazione per Sagittario e imprevisto per Capricorno

Quali saranno le previsioni dell’oroscopo domani 4 luglio di Paolo Fox? Il noto astrologo anticipa cosa succederà ad inizio settimana per i restanti segni zodiacali. L’inizio di settimana si preannuncia complicato per il Capricorno. Ti sentirai in crisi e dovrai prendere una scelta. Non sai però cosa fare. Il consiglio migliore è quello di ascoltare te stesso e buttarti. In queste 48 ore ci sarà da riflettere ma non devi temere nulla. Le cose non sono andate come avresti desiderato oppure c’è stato un imprevisto che non avevi messo in conto. La situazione ora però è migliorata ma non devi perdere le staffe se devi ripartire da zero per recuperare. Alcune situazioni subiranno un periodo di stop. In amore ci vorrà più attenzione rispetto a prima.

Paolo Fox rivela cosa succederà al Sagittario. Sagittario sarai insoddisfatto. L’estate che è iniziata non ti sta piacendo e vorresti provare a cambiare lavoro. Ricordati che tutto dipende da te. In questa fase potrete vivere delle sensazioni speciali insieme agli altri. In amore ci sono delle difficoltà causate da motivi di lavoro. Anche la distanza può diventare un problema. A volte le situazioni pratiche impegnano molto e si vanno a trascurare i rapporti sentimentali. Chi si è sposato da poco potrà avere qualche ripensamento e chiedersi se ha fatto la cosa giusta.

Secondo l’l’oroscopo domani 4 luglio di Paolo Fox, il segno dell’Acquario riceverà influssi positivi in amore per la presenza di Venere. Le cose procedono per il meglio anche se hai intenzione di portare avanti un’amicizia o un progetto interessante. Saturno però è in opposizione, quindi alcuni si arrabbieranno per far cambiare idea ad una persona che la pensa diversamente su alcune cose. Hai idee controcorrente e per questo motivo non tutti ti apprezzeranno. In questo periodo sei affaccendato sul lavoro e non capisci se questo sia un bene o un male. Continua ad andare avanti perché avrai tante sorprese.

Stando all’oroscopo domani 4 luglio di Paolo Fox, i Pesci dovranno prendere del tempo in amore. Molte cose cambieranno dalla metà del mese. Chi è separato sta cercando un nuovo amore pur senza dannarsi. A volte il passato torna ad incrociare la tua strada e alcuni momenti vissuti tornano ad essere protagonisti. Un incontro in amore è stato magico ma non ti lasciar sopraffare dalla paura. Tra poco inizierai un’esperienza gratificante sul lavoro. Le belle soddisfazioni sono in arrivo.











