Oroscopo domani 4 luglio 2022/ Previsioni: Leone, Vergine e Bilancia: come andrà

Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox: ansia per Leone e problemi di salute per Vergine

Si rinnova anche oggi la rubrica dedicata alle previsioni astrali dell’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox. Come sarà l’inizio di settimana per i segni zodiacali? Per il Leone è un momento di forza. Avrai delle occasioni da sfruttare ma dovrai darti da fare. Le occasioni non mancheranno e se in questa fase ti fanno qualche proposta tira dritto. Qualcuno già negli ultimi mesi ha avuto delle novità importanti, che possono anche aver creato qualche invidia. Devi capire chi è dalla tua parte e chi invece ti odia. Alla fine ciò che conta è che sarai tu a vincere. Il tuo carattere forte e determinato ti sta mettendo alla prova. Ansia e stress sono al momento i tuoi compagni di viaggio. Prova a cambiare la settimana iniziando con un bel progetto.

Problemi fisici invece per la Vergine. Il mese di giugno si è concluso faticosamente anche se qualche beneficio c’è stato. Chi è riuscito a coltivare qualcosa di positivo potrà vedere i suoi frutti in autunno. Il mese di luglio sarà strano per te e in amore ci saranno difficoltà da affrontare. Secondo l’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox, la giornata di lunedì prevede tante sorprese. Affidati al caso e lasciati trasportare. Per te è in arrivo un messaggio da una persona che aspettavi.

Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox: consigli sul lavoro per Bilancia e periodo frenetico per Scorpione

Bilancia dovrai cambiare i tuoi progetti. Secondo l’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox, dovrai lottare per portare a termine gli obiettivi prefissati anche se con qualche modifica. La reazione è stata diversa e magari alcuni hanno reagito concedendosi qualche libertà. Non è il caso però di essere giudicati per questo motivo e pertanto se arriverà qualche commento al riguardo non dategli importanza. Cerca di non perdere la calma e non consumare energie stando appresso a persone che non ti meritano. Sul lavoro ascolta il datore di lavoro perché potrebbe darti dei consigli utili da sfruttare.

Per lo Scorpione la giornata di lunedì sarà perfetta. Secondo l’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox, Mercurio ha iniziato un transito importante e da oggi ci saranno proposte di lavoro interessanti e altre questioni pratiche da affrontare. Potreste anche andare in un luogo diverso per una trasferta di lavoro, oppure per una novità che vi riguarda da vicino. In amore si può recuperare ma per chi è single il momento migliore deve ancora arrivare. E’ un periodo un po’ frenetico anche se sembra tu abbia trovato un po’ di serenità. Goditi questo momento. Sul lavoro è in arrivo qualche sorpresa.











