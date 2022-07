Oroscopo domani 4 luglio 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli: come andrà

Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox: litigi di coppia per Toro e giornate difficili per Ariete

E’ arrivato il primo lunedì del mese di luglio. L’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox ha anticipato quali saranno le previsioni dei segno zodiacali per la giornata. Quali saranno i segni più fortunati in amore e sul lavoro? Per i nati sotto il segno dell’Ariete saranno giornate difficili ma con il giusto spirito potrai andare avanti e cercare il lato positivo delle cose. Sul lavoro cerca di far valere il tuo pensiero e non metterti in secondo piano. Ariete potrà respirare aria nuova. Ci sono delle novità che potrebbero riguardare sia l’amore che il lavoro. L’ultima settimana è stata un po’ pesante, ma adesso hai la possibilità di recuperare e sfruttare la situazione favorevole.

Oroscopo domani 4 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: come andrà

Tensioni in amore per il Toro. L’amore a volte è incomprensibile e ci sono momenti in cui le cose non sono chiare. Sarebbe meglio a quel punto parlarne subito e confrontarsi. Il lavoro procede a gonfie vele. Il quadro astrale invita a fare progetti a lunga scadenza. Per il prossimo anno potrebbero esserci delle proposte. La presenza di Marte nel segno rafforzerà il periodo già favorevole. La passione si può risvegliare e torna anche una grande voglia di amare e di mettersi in gioco. In questi giorni potresti recuperare dei soldi vendendo qualcosa di cui non hai più bisogno.

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni amore...

Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox: Venere nel segno per Gemelli e problemi sul lavoro per Cancro

Le previsioni dell’Oroscopo domani 4 luglio 2022 di Paolo Fox non sono rassicuranti per il segno del Gemelli. Questo periodo ti sta mettendo a dura prova. E’ importante però trovare il sostegno del partner che ti ama e che ti vuole bene. Non pensare al lavoro non è un errore ma anzi il un po’ di relax ti permetterà di riprendere le energie. Inizio di settimana un po’ critico, forse a causa delle troppe cose da fare. Puoi però guardare con ottimismo al futuro, anche perché Giove è dalla tua parte e Venere è nel segno. L’amore è favorito in questi giorni e chi ha intenzione di innamorarsi di qualcuno può farsi avanti. Le coppie che sono in crisi devono parlare in maniera serena e cercare un confronto.

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Secondo l’Oroscopo domani 4 luglio di Paolo Fox, il segno del Cancro sarà in fase di recupero. Questi mesi sono stati complicati soprattutto sul lavoro. Ora c’è qualche problema e hai la sensazione che qualcuno ti abbia messo da parte, oppure hai fatto te questa scelta. Mercurio però a breve aiuterà a fare un po’ di chiarezza e a comprendere meglio la situazione. Il passato continua a cercarti ma tu dovrai avere la forza di metterlo al suo posto. Affronta le situazioni scomode e cerca di liberartene al più presto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA